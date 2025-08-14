オイシックス・ラ・大地は大幅高で年初来高値を更新。１３日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比５．１％増の６６４億２３００万円、営業利益は同４９．３％増の１８億３７００万円だった。コメを含む食材費高騰の影響があったものの、学校給食を中心とした新規契約数の増加とコントラクト（法人向け給食事業）を中心とした価格適正化が寄与した。好決算を評価した買いが優勢となっている。 出