浜乙女は8月4日から、「たまごが大きいたまごふりかけ」を新発売している。物価高騰で節約志向が強まる中、ふりかけカテゴリーは堅調な動きを見せているが、競合環境はますます厳しくなっている。新規性や話題性の高い商品投入で採用獲得、ファン開拓を目指す。「たまごが大きいたまごふりかけ」（25g、希望小売価格税込216円）は、のりやごまをあえて使用せず、たまご具材のみをふんだんに使った商品。たまごの彩りや味わいを最大