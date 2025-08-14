ひかり味噌は来期（2026年9月期）に向けた重点戦略として、商品開発における価値提供とコスト競争力の実現、国内外における「CRAFT MISO 生糀」ブランドの育成、海外事業の拡大などに取り組む。林恭子専務取締役コーポレートマーケティング本部長が7月23日に都内で開いた25年秋冬新商品発表会で明らかにした。林専務は新商品発表会で事業概況を報告。今期（25年9月期）の売上高について前年比7％増の229億円、みそ出荷量について同