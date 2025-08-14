面白い企画だ。【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ今週と来週の2大会は北海道の苫小牧で同一主催者による新規開催2連戦。大会名も異例の長さで、「ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」と「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」。日本ゴルフツアー機構（JGTO）の倉本昌弘副会長によれば、大会主催の国際スポーツ振興協会