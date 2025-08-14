大谷翔平（31=ドジャース）が止まらない。【もっと読む】大谷翔平、ジャッジらのロス五輪出場はトランプ大統領次第…新設の作業部会で自ら陣頭指揮日本時間13日のエンゼルス戦で4試合連続の43号本塁打を放った。これで今季最長の11試合連続安打。8月に入ってからは41打数18安打の打率.439、5本塁打と打ちまくっている。そんな大谷と代理人のネズ・バレロ氏が、この日、ハワイの2億4000万ドル（約355億円）の不動産プロジェク