【山粼武司 これが俺の生きる道】#13【前回を読む】米国留学中に大事件！俺と荒川哲男のロッカーは鍵が壊され中身を丸ごと盗まれた1987年、中日に入団してすぐの春季キャンプ中に星野仙一監督から命じられた米国への野球留学。滞在先のフロリダで球団が借りてくれた立派なコンドミニアムにはキッチンもついていたが、食事はもっぱら外食。一緒に留学していた荒川哲男（ドラフト4位入団の同期）はパンでも平気と言っていた