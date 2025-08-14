元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。柏木は「関門海峡花火大会の生中継に出演させていただきました」と報告。白地にピンクの花柄をあしらった上品な浴衣に、大ぶりな髪飾りを合わせた姿を公開した。「今年初の花火！今年初の浴衣！」と明かし、「県境と海峡を越えて、門司港側と下関側から同時に花火が上がる唯一の花火大会また必ず見に行きたい」と振り返った