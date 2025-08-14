「物価高」倒産が深刻さを増している。東京商工リサーチが8日に発表したリポートによれば、7月は75件。これは昨年5月の88件に次ぐ、過去2番目の多さだ。負債総額も2カ月連続の200億円超えと上昇傾向だ。【もっと読む】日銀アンケートで「1年後の物価も上がる」85%の衝撃…識者も「これ以上の節約は無理」と産業別では10産業のうち、農・林・漁・鉱業、卸売業、小売業、不動産業、サービス業他の5産業で前年同月を上回った。つま