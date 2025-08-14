「2ちゃんねる」開設者で元管理人のひろゆきこと西村博之氏（48）が11日にXを更新し、衣類通販大手ZOZOの創業者の前澤友作氏（49）が募集している国産SNS立ち上げに「応募してみた」と投稿。【こちらも読む】剛力彩芽「極悪女王」大ヒットが頼みの綱…独立で仕事激減、前事務所に「戻りたい」と泣きついた懐事情SNSでは《投資詐欺広告で一番成りすまされている人だしなぁ》《ひろゆき氏の応募してみたってポスト見て、さらにワク