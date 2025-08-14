【ワシントン＝田中宏幸】米国のベッセント財務長官は１３日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、通常の倍となる０・５％の利下げに踏み切るとの見方を明らかにした。米ブルームバーグテレビのインタビューで語った。ベッセント氏は、政策金利の水準について「過度に引き締められており、おそらく現在より１・５〜１・７５％低くあるべきだ」と述べ、ＦＲＢがまず９月のＦＯＭＣの会合