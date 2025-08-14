生成AIによる偽動画・画像による通称「ディープフェイク」問題。日本でも社会問題となっており、岸田文雄前総理大臣の偽動画がSNS上で拡散される事件も起きている。隣国・韓国でも、今年実施された大統領選でディープフェイク動画が数多く作成・拡散され、大きな社会問題となった。被害はサッカー界まで及んでおり、韓国の国民的スター選手であるソン・フンミンもフェイク画像を作成されている。韓国メディア『ヘラルド経済』は13