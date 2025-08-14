ローソンが7月14日から千葉県の6店舗の駐車場で車中泊を受け入れる実証実験を開始しました。利用料金は1区画2000円から3000円で、電源や生ゴミの処理を受け付けます。車中泊は旅の途中で道の駅などに立ち寄り、ご当地グルメを楽しむ非日常体験の一つでしたが、現在は「費用を抑える」という明確な目的を持った人が多くを占めるようになりました。ただ、この新サービスは、日本人が貧しくなったことを浮かび上がらせているよ