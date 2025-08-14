今年12月8日に結成20周年を迎えるAKB48。アニバーサリーソングとなる66枚目シングル「Oh my pumpkin！」が8月13日にリリースされた。今作では、現役メンバーに加えて、卒業生4名（前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃）と7か国の海外姉妹グループから選抜したメンバー22名で編成。まさに、AKB48らしさ溢れる“時間と国籍を超越した”作品に仕上がっている。そのなかで、シングル選抜入りした18期生の八木愛月と新井彩永、19