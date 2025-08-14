きのう（13日）夕方、岡山市南区の県道で乗用車1台と軽乗用車2台が絡む事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた42歳の男性が死亡しました。 【事故現場画像3枚】大破した軽乗用車岡山市南区中畝の県道で乗用車・軽乗用車3台絡む事故42歳の男性が死亡 きのう午後5時半ごろ、岡山市南区中畦の県道交差点で互いに直進していた軽乗用車と乗用車が正面衝突しました。さらに、後ろから来た別の軽乗用車1台も巻き込ま