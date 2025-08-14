「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）仙台育英の１年生二遊間コンビがスーパープレーを見せた。五回無死一塁、開星の小村が放った打球はピッチャーの足元を抜け、二遊間へ転がった。ここで二塁の有本がバックハンドでキャッチすると、そのまま二塁ベースカバーに入った砂へトス。ボールを受けた砂も素早く一塁へ送球し、併殺を完成させた。１年生コンビのビビッグプレーに甲子園も大