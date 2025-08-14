映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」（９月５日公開）のジャパンプレミアが１２日、都内で行われ、主演の橋本環奈らが登場した。今作が女優デビュー作となったプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（２３）も美しいデコルテが際立つワンショルダーの黒ドレスで登場。実はワンピースではなく、パンツドレスで、「自分がこのあいさつをしてることが不思議」と初々しく語った。自身のＳＮＳでも「ジャパ