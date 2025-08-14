神奈川県警高速隊（資料写真）神奈川県警高速隊によると、１４日午前４時２５分ごろ、愛川町の圏央道愛川トンネルで、大型トラックや乗用車など計４台が絡む事故が発生し、同６時から相模原ＩＣ（インターチェンジ）〜相模原愛川ＩＣ間の内回りを通行止めにしている。