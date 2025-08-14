◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦開星―仙台育英（１４日・甲子園）大会９日目の第１試合、開星（島根）と仙台育英（宮城）の一戦は、今大会初の再戦カードとなった。１５年前の９２回大会で両校は激突。開星が１点リードで９回２死満塁と勝利目前も、センターにあがった平凡な飛球を中堅手が落球。２者が生還し逆転負けを喫したこの試合は「世紀の落球」とも言われた。その日以来の再戦は、仙台育英が３