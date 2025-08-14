◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英―開星（１４日・甲子園）仙台育英（宮城）の１年生二遊間がビックプレーで聖地を沸かせた。１点を追う開星（島根）は５回無死一塁、１番の小村拓矢（３年）がセンター前に抜けたかという打球を放った。これを二塁手の有本豪琉（１年）が回り込んでバックハンドで捕球すると、砂涼人（１年）にグラブトス。見事に併殺を完成させた。中日の鉄壁二遊間「アライバ」