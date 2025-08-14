みなさん、こんにちは。ファッションスタイリスト＆ライターの角 佑宇子（すみ ゆうこ）です。昨今のファッショントレンドではミニ丈のトップスやボトムスが流行中。長きにわたるロング丈に取って代わる勢いで、さまざまな丈のパンツやスカートが登場していますがそのなかでもとくに2025年を象徴するアイテムといえば、「バミューダパンツ」。今回は、40代のバミューダパンツの着こなし方についてご紹介いたします。◆バミューダ