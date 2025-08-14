2016年に交際を開始し、2019年に婚約したアメリカの人気歌手ケイティ・ペリーとイギリスの売れっ子俳優オーランド・ブルーム。2020年には「日本で授かった」という第1子が誕生し、「日本での結婚式を計画している」とも伝えられた2人だが、今年6月末に破談したことが明らかになった。それから約1か月後、ケイティと前カナダ首相のジャスティン・トルドー氏（53）が一緒に食事をする姿が目撃され、大きな注目を集めている。◆元