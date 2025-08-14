【フィギュアーツZERO モモ】 発売日：7月26日 参考価格：11,000円 セール価格：8,395円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のフィギュア「フィギュアーツZERO モモ」を参考価格から23％オフの8,395円で販売している。 本商品は、TVアニメ「ダンダダン」より、モモを「フィギュアーツZERO」シリーズでフィギュア化したもの