主人公・マリさん一家は、子育てに理想的なマイホームを購入するも、2度の空き巣被害に遭ってしまいます。一度目の経験から防犯を強化するも、二度目は盗難被害がありました。警察の指摘に愕然とした、その盲点とは何だったのでしょうか。知人の体験談を描くあおば(@ao_ba0524)さんの漫画作品です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『何も盗まれなかった！？