ガーミンのGPSスマートウォッチ「Venu」シリーズの新モデル「Venu X1（ヴェニュー エックスワン）」が2025年6月26日に発売されました。このモデルはガーミン史上最大の2インチディスプレイと、薄くて軽いボディが特徴。その使用感を試すべく、メーカーに実機を借りて約1カ月間使ってみました。関連記事：ガーミン、2インチ画面の薄型軽量GPSスマートウォッチ「Venu X1」Venu X1を装着してみたところ。価格は129,800円○Venu X1の主