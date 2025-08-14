9〜11日の記録的な大雨により土砂災害や家屋被害が相次いだ福岡県内。福津市では2人が安否不明になっており捜索が続く。県は13日、新宮町で新たな負傷者を確認したと発表し、県内の軽傷者は宗像市と合わせて計2人に増えた。県や新宮町によると、10日に町内の水路に大学生が転落し、額に擦り傷を負った。道路が冠水し、水路の床板が外れていたが、気づかずに自転車で通行して落ちたという。大学生は通行人に救助された。自転車