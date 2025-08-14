福岡県は、将来のパラリンピック選手を発掘、育成するため、「クラウドファンディング（CF）型ふるさと納税」による寄付を募っている。目標額は100万円。県の育成プログラム「フクオカ・パラスター・プロジェクト（F−STAR）」の測定会などに充てるという。9月14日まで。F−STARは2022年度に始まり、陸上やバドミントン、車いすバスケットボールなど7競技で選手輩出を目指す。これまでに53人が受講し、パラバドミントン世界ラ