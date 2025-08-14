北九州商工会議所は18、22の両日、学生やU・Iターン希望者が、北九州市内のものづくり企業や環境関連企業を訪れるバスツアー「きたきゅう魅力企業特別体験会」を開催する。商議所は参加者を募集している。バスツアーは、学生らが地場企業の技術や仕事を知ることで、前向きに市内就職を検討してもらおうと開催。毎年2月に開催してきたが、夏休みで帰省中の学生の参加を期待し、今年から8月にも2日間実施することにした。訪問