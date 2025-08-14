福岡県うきは市の果物狩りシーズン到来を告げる「フルーツ王国うきは開国式」が8日、同市浮羽町三春の観光農園「梶原フルーツ」であり、県内外から訪れた家族連れら約30人がブドウ狩りと梨狩りを楽しんだ。開国式は、夏から来春にかけて、ブドウ、梨、柿、イチゴを収穫できる観光農園が順次開園することをPRしようと、うきはフルーツ観光農園の会（末次伸行会長、13園）が毎年開催している。参加者はブドウ棚や梨棚を初めて