容赦なく照り付ける日の光を、青々と茂った枝葉と太い幹が見事にふさいでいる。樹高15メートル、幹回り4メートル以上の「三郎丸の大樟」。遠賀川に近い福岡県嘉麻市口春の住宅地の一角にそびえ立つ。隆起する根元脇の案内板には「原始林を開拓したとき、あまりに巨木であったため記念樹として残した」とある。カッパ伝説も残る。悪さをするカッパが村人に見つかり、このクスの下まで引きずってこられた。「子々孫々まで女、子