劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで悲鳴嶼行冥のイラストが公開された。威圧感を感じる一枚で、筋肉ムキムキな姿を見ることができる。【画像】筋肉ムキムキ！覇気やばい悲鳴嶼さん公開された『鬼滅の刃』イラストこれにネット上では「この悲鳴嶼さん、強い感じが出てて、カッコイイです」「我が推しながら怖いっす…」「ラオウみたいになってる。闘気がすごい」「すごい覇気