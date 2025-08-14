13日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）では、タレント・辻希美（38）が第5子次女の命名をめぐって、家族内で意見が割れていることを伝えた。【写真】第5子出産の辻希美、退院を報告天使のようなbabyフォト番組内のミニコーナー「辻ちゃんニュース」内で「出産直前親と子の争い勃発」と題したタイトルで、ニュースを紹介。出産直前に公開された、辻のYouTubeチャンネルの内容を伝えた。その中で、辻は「めちゃめ