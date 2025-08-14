福岡県糸田町が、町内に移住して農産品の販売促進や交流人口拡大、子どもの体力アップに取り組む地域おこし協力隊員3人を募集している。三つの「ミッション」で各1人採用し、町民と連携して地域の課題解決に当たってもらう。町が掲げるミッションは（1）農産品の生産から加工、販売までを行う6次産業化の推進（2）ふるさと納税の返礼品を開発し、町のファンを増やす（3）小中学校の運動支援員として子どもの体力向上を図る。