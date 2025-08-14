日経平均株価は14日、7営業日ぶりに反落した。きのうの終値が初の4万3000円台となる4万3274円67銭になるなど、連日史上最高値を更新していたが、短期的な過熱を警戒した持ち高調整や利益を確定させる売りが先行し、円相場が円高に傾いていることも相場を押し下げている。下げ幅は一時200円を超えた。