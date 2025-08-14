ゲリラ豪雨や線状降水帯で記録的な大雨に見舞われることが増えています（画像：TKM / PIXTA）【画像多数】浸水被害を受けた家、どう掃除する？片付ける？をイラストや写真でわかりやすく8月10日から11日にかけて、九州北部を中心に線状降水帯が繰り返し発生し、記録的な大雨となりました。水害で被害に遭われた方々に、謹んでお見舞い申し上げます。皆さまのご無事と、少しでも早く安心して暮らせる日が戻ることを願っております。