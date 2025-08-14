日本株の急騰で日銀利上げ前倒しの可能性 今週に入り日経平均が急騰、2024年7月に記録した史上最高値を大きく上回ってきた（図表1参照）。株価は基本的に景気の先行指標の1つとされる。そんな株価が高値更新する動きは、日銀の利上げ再開を前倒しさせる可能性のある要因だろう。【図表1】日経平均の推移（2024年1月～） 出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成 日銀は2025年1月に追加利上げを決定、