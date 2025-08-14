第１０７回全国高校野球選手権の大会本部は１４日、鳴門（徳島）の責任教師（部長）を１５日から島一輝教頭（５２）が務めることを発表した。１４日の第２試合で行われる沖縄尚学戦までは高原佳子教諭（５８）が担当する。高原教諭は国際交流の企画及び責任者として、１６日から１０日間、学校交流及びホームステイ体験活動のため、生徒１３名を引率してドイツに訪問する必要があるため、変更された。鳴門は６日の１回戦で初