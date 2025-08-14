◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦仙台育英―開星（2025年8月14日甲子園）仙台育英（宮城）の1年生コンビのビッグプレーに、聖地には大歓声とどよめきが渦巻いた。1―2の5回無死一塁、開星（島根）の1番・小村拓矢（3年）の打球は二遊間へ。仙台育英二塁手の有本豪琉（1年）がバックハンドで捕球すると、そのまま二塁へとグラブトス。二塁カバーの遊撃手・砂涼人（1年）が素早く一塁へと送球して併殺を完成させた