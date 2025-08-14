大阪・関西万博の会場に直結する大阪メトロ中央線の運転が、１３日夜の閉場間際にストップした。お盆休みで訪れた多数の来場者は帰りの足を失い、会場や周辺で長時間の待機を強いられた。そのまま一夜を明かそうと、大屋根リングの下のベンチで寝込む人の姿も見られ、体調不良になって救急搬送される人もいた。運転見合わせは１３日午後９時半頃から。来場者が一斉に帰宅する時間帯に重なった。夢洲駅周辺の混雑緩和のため、