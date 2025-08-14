サイコパスにもタイプがある～寄生型サイコパス～ 寄生虫のように他人に寄生し、自分の利益のためにとことん利用するタイプです。常に自己中心的で自分本位のため、他人が自分のために尽くすのは当然だと思っているのが特徴です。 非常に無責任なことも特徴のひとつで、自分の行動や言動が原因でトラブルになっても、ほとんど気にせず、非を認めることもほぼありません。 サイコパスは、利用する人間が困窮しよう