ゴミ処分場に多数の猫がいる「最初の保護活動では、エサを捕獲器に入れて設置する前に、エサを待ちきれない猫たちが集まって来る状況でした。保護した猫は、メスは大半が妊娠している状況で、近親間での繁殖のためでしょう、茶トラや茶白や三毛猫と、たいてい似通った毛色でした。どの猫も痩せており、栄養が足りていないのは明らか。衛生環境の悪さから、感染症や獣医師も驚く珍しい寄生虫などを抱えている個体もいました」一般社