「今日は接待ではなく、個人間の食事会です」――中国のレストランで、相手がこう小声で念を押す。五つ星ホテルが玄関先でテント張りの屋台を始める。月200箱売れていた茅台酒が今では20箱も売れない――2025年5月に施行された史上最も厳しい「禁酒令」が、中国全土を席巻。飲食業界を襲う未曽有の危機が、中国の伝統文化そのものを変えようとしている。（日中福祉プランニング代表王 青）「禁酒旋風」で、中国飲食業界に衝撃的