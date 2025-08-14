● 巨人 3 − 4 中日 ○＜19回戦・東京ドーム＞13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた真中満氏が、巨人・丸佳浩について言及した。丸は0−0の初回無死走者なしの第1打席、1ボール2ストライクから投じた4球目のインコース144キロストレートをライトスタンド最前列に飛び込む第3号先頭打者本塁打。真中氏は「今のはね、すごい難しいボールですよ。インコース低めのストレートなんで