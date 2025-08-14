ＦＦＲＩセキュリティが寄り付き大口の買い注文に値が付かず、カイ気配で株価水準を一気に切り上げている。同社はサイバーセキュリティー専業の研究開発型企業で、標的型攻撃に特化した自社開発のエンドポイントセキュリティーソフトが企業のサイバー攻撃対策ニーズを捉えている。１３日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は営業利益が２億６４００万円（前