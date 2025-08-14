１４日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４５円安の４万３１２９円と反落して始まった。 日経平均は前日に４万３０００円台に乗せ、連日で史上最高値を更新したが、急ピッチな株高を受けて短期的な過熱感が高まった状態にある。米国市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測を支えに主要株価３指数はそろって上昇し、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した一方、ベッセント米財務長官が米メディ