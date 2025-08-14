「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」は、大腸の内部をカメラで観察でき、必要に応じて病変を切除することもできる優れた検査方法です。今回は、大腸カメラの検査の流れについて「かわぐち内科・内視鏡クリニック」の川口先生に解説していただきました。 監修医師：川口 佑輔（かわぐち内科・内視鏡クリニック） 北里大学医学部卒業。その後、北里大学病院消化器内科、北里大学メディカルセンター、永寿総合病院などで経