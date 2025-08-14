「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前に報道陣の取材に応じ、急きょスタメンを外れたマックス・マンシー内野手について「右脇腹に少し痛みがある。検査をして様子を見ていく」と説明した。５番・三塁でスタメン出場予定だったが、発表から４５分後に再変更。何らかのアクシデントが予想された中、右脇腹痛と指揮官が発表した。今後については「２、３日休ませて様子