14日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比155ポイント安の2万7795ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7868.19ポイントに対しては73.19ポイント安。 株探ニュース