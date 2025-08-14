【ローソン】から、この夏も新作スイーツが続々と登場しています。季節感や食感の工夫が光るラインナップは、見た目も味わいも、お家カフェタイムを華やかにしてくれそう。今回は、和のやさしさや洋の華やかさを感じられる、おすすめ新作スイーツをご紹介します。 和菓子顔なのに中はケーキ！？「大福ケーキ」 スポンジにふんわりムース、その中心に苺ジュレ。これらを丸ごと、もちっ