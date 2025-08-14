米OpenAIは、対話型AI「ChatGPT」の最新モデル「GPT-5」のバリエーションを拡大し、旧モデルも選択可能な「モデルピッカー」機能を再び提供し始めた。8月7日のGPT-5公開と同時に同機能は廃止されたが、ユーザーからの強い要望と反発を受け、方針を転換したものである。8月7日のGPT-5リリース時（左）と、8月12日のアップデートでモデルピッカーが復活した後のChatGPT（右）OpenAIはGPT-5発表時、「統合型モデル」として利用者がモ