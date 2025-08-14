◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのマックス・マンシー内野手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦のスタメンを急きょ外れた。当初発表されたスタメンには「５番・三塁」で名を連ねたが、その後外された。ロバーツ監督は右脇腹を試合前の練習中に痛めたことを明かした。ロバーツ監督は「当初、ムーキー（ベッツ）には予定され